Задержанная в Финляндии россиянка отказалась от услуг адвокатов

Хельсинки, 9 апреля. Тридцатилетняя россиянка Мира Тэрада (до 2017 года Оксана Вовк), которая была задержана в Хельсинки в декабре прошлого года по запросу США, направила в Верховный суд Финляндии очередное прошение об изменении меры пресечения под подписку о невыезде.

Девушка отказалась от услуг адвокатов в суде, так как считает, что они представляют не ее интересы, а интересы финской стороны.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в МИД, в генеральном консульстве РФ в Турку предлагали Мире сразу несколько адвокатов, но она от них отказалась, так как посчитала, что никто из них не заинтересован в ее защите.

Девушка пользуется их услугами только для консультаций, но в суде будет представлять свои интересы сама. Обвинение в сбыте наркотических веществ, Тэранда отрицает полностью. По ее словам, она попросила малознакомого человека за вознаграждение доставить ей в Россию из США собаку, а у него были обнаружены наркотики. Изначально россиянка проходила по делу как свидетель, и претензий к ней не было.

Сейчас в Финляндию уже доставлен запрос из США на экстрадицию. Но решить, насколько он законен, может только Верховный суд Финляндии, который уже запросил из Америки дополнительные документы на обоснование экстрадиции. Кроме того, Мира должна предоставить Верховному суду свои пояснения по делу, что и было сделано в понедельник на этой неделе.

Напомним, россиянка Мира Тэранда была задержана в декабре прошлого года в аэропорту Хельсинки по запросу США. Многие правозащитники, в том числе и европейские, сочли этот шаг, как последствия антироссийской политики. Тэранда уверяет, что никоим образом никогда не была причастна к наркоторговле.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ранее заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что российским властям необходимо принять меры в случае, если задержание гражданки РФ в Финляндии связано с политикой.