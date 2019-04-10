В Киеве рассказали, почему Суворов, Кутузов и Петр I хуже коммунистов

В Киеве подвели итоги «четырехлетки декоммунизации» — узаконенного изменения топонимов и сноса памятников по всей Украине. Как сообщил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, сегодня декоммунизация далеко не закончена — дело вскоре дойдет и до Толстого с Пушкиным, и до музея Полтавской битвы.

Подробнее о перспективах самоутверждения украинского национального самосознания — в материале корреспондента Федерального агентства новостей в Киеве.

Главные итоги декоммунизации на встрече с журналистами подвел глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, за четыре года по всей стране были изменены 52 тысячи топонимов, переименовано 987 населенных пунктов. Кроме того, в рамках этого процесса было снесено более 2,5 тыс. памятников «вождям коммунистического режима», из них большинство — памятники Ленину.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». Одна из главных позиций документа — признание коммунистического режима 1917–1991 годов на Украине «преступным, проводившим политику государственного террора».

По этому же закону пропаганда коммунистического и национал-социалистического режимов и их символики признана «надругательством над памятью миллионов жертв этих режимов». Вскоре после того, как закон вступил в силу, на Украине начали массово переименовывать улицы и города с «советскими корнями».

«История превратилась в одну из информационных арен «гибридной войны» между Украиной и Россией. И Москва использует все факты, говорящие якобы о какой-то «общности украинцев и русских», себе на пользу. Декоммунизация в этом контексте была чрезвычайно важна — она лишила украинское сознание, публичное пространство следов господства тоталитарного прошлого. И в результате декоммунизации, которая шла на протяжении последних четырех лет, было сделано очень много», — сказал «свидомый» историк Вятрович.

Впрочем, по словам присутствовавшей на встрече главы комитета по иностранным делам Верховной рады Анны Гопко, декоммунизация не ограничилась четырьмя законами, которые были приняты четыре года назад.

«Мы помним и о двух других важных законах. Это закон о реабилитации жертв политических репрессий. А также закон о ветеранах войны, по которому ветераны Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) получили статус участников боевых действий», — напомнила Гопко.

По ее словам, декоммунизация на Украине еще далеко не закончена.

«Еще слишком многие улицы украинских городов носят имена российских деятелей культуры, всяких там писателей. Например, именем Льва Толстого названы многие улицы и площади в Киеве, Днепропетровске, Чернигове и других городах. То же самое — с Пушкиным, Достоевским и прочими российскими писателями, — пожаловалась Гопко. — Все они не имеют отношения к истинной украинской культуре! Кроме того, мы должны как можно скорее снести памятник красному террористу Щорсу, на который все чаще жалуются киевляне».

Гопко также раздражает обилие «российских» географических топонимов на улицах украинских городов. По мнению депутата, нужно внести поправки в законы с тем, чтобы законодательно убрать все упоминания Архангельска, Москвы, Воронежа, Тулы, Орла, Петербурга и других городов РФ с украинских улиц и площадей. В то же время глава Института нацпамяти Вятрович уверен, что вслед за незаконченной декоммунизацией Украину вскоре должна накрыть волна деколонизации.

«Советское, коммунистическое прошлое — далеко не единственное, что может быть использовано Россией в войне против Украины, — подчеркнул он. – Все мы стали свидетелями того, как и более глубокая история используется Россией, чтобы мобилизовать своих сторонников и противостоять Украине, — сказал он. — Речь идет о так называемой «Новороссии», об истории Российской империи конца XVIII — начала XIX веков. Все эти остатки российского имперского прошлого — тоже «маркеры», дающие возможность говорить о каком-то «едином народе», «одной стране», которую якобы следует восстановить. Так что логическим продолжением декоммунизации должна быть деколонизация. Это избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи».

В рамках этой деколонизации тоже уже кое-что сделано, похвастался он. Например, снесены памятники Суворову в Киеве и некоторых других городах. На очереди — памятники Кутузову, Багратиону и другим «имперским героям».

«Кроме того, мы будем добиваться закрытия музея Полтавской битвы, — пообещал Вятрович. — Это сражение — элемент имперской славы России, и украинцам в ней нечем гордиться. Собственно, Полтавская битва – это вообще антиукраинское событие. Поскольку лучшие представители нашей нации воевали против россиян на стороне шведской армии».

При этом Вятрович почему-то не упомянул, что «лучшие представители нации» во главе с гетманом Иваном Мазепой (которому очень доверял Петр Первый) в последний момент подло предали российских союзников и перешли на сторону шведов. После поражения под Полтавой все они были изгнаны в Турцию и умерли на чужбине.

В финале встречи Анна Гопко с оптимизмом сообщила, что Европарламент недавно уже обратился к России с требованием провести собственную декоммунизацию.

«Европейцы заявили: они ожидают, что россияне наконец-то вынесут мумию диктатора из Мавзолея, запретят возлагать цветы к памятникам Сталину. И вообще перестанут быть империей идолопоклонников! — торжественно сообщила она. — Так что процесс пошел и мы всемерно поддерживаем евродепутатов. Вместе мы должны добиться того, чтобы преступления коммунизма весь мир признал геноцидом!»

Впрочем, для Гопко вряд ли является секретом, что в России мало кого интересует мнение Европарламента. Тем более касающееся ее, России, собственной истории. А то, что делают на Украине со своей историей, может ужаснуть кого угодно — даже поляков, которые первыми и догадались создать свой Институт нацпамяти. Причем главными проводниками уродования истории Украины как раз и выступают Владимир Вятрович, Анна Гопко и десятки их менее видных единомышленников.

Как полагают местные эксперты, если президентские выборы на Украине закончатся победой Владимира Зеленского, то процесс «декоммунизации» в стране может не просто остановиться, но и пойти вспять. В конце концов, большинству киевлян совсем не нравится ходить по проспекту Бандеры или улице Шухевича. И они вовсе не горят желанием сносить советские памятники. Впрочем, на вопрос, чего он ожидает от послевыборного периода, Вятрович сообщил следующее.