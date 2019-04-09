Суд признал экс-мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Москва, 9 апреля. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев признан виновным по делу о коррупции. Суд постановил, что экс-глава города получил взятку в особо крупном размере.

Оглашение приговора Пушкареву в суде продолжается. Меру наказания еще не объявили, передает РИА Новости. Обвинение требует для бывшего мэра 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, его хотят оштрафовать на 500 миллионов рублей.

Пушкарев занимал пост главы Владивостока восемь лет. В период с 2008 года по 2015 год он, по версии следствия, получал взятки на сумму 75 миллионов рублей. За это бывший мэр содействовал победе определенных компаний в конкурсах на строительство дорог. Кроме того, Пушкарев помогал предприятию «Востокцемент», которое было переоформлено на брата Андрея после его вступления в должность мэра.

Брат Пушкарева, глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников также проходят по делу. Никто из фигурантов вины не признал. Ущерб городу оценивается в сотни миллионов рублей.

Ранее стало известно, что защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина собирается подать в кассационную инстанцию жалобу на вердикт суда по делу о коррупции.