Авиаэксперт объяснил, почему Египет не откажется от Су-35 даже под угрозой санкций

Москва, 9 апреля. Власти Египта вряд ли откажутся от российского истребителя Су-35 даже под угрозой санкций Вашингтона. Об этом заявил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, комментируя заявление представителя администрации США.

Высокопоставленный американский чиновник ранее заявил, что Египет и другие страны, приобретающие российское вооружение, должны помнить об американском законе «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции» (CAATSA). Таким образом он ответил на вопрос о возможности введения санкций против Египта, который планирует приобрести партию российских истребителей Су-35.

Авиаэксперт в разговоре с НСН отметил, что Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, то есть он максимально приближен к машинам следующего, пятого поколения. Лукашевич объяснил, почему Египет не откажется от российских истребителей даже под угрозой санкций.

«Для четвертого поколения Су-35 — лучшая машина на сегодняшний день», — подчеркнул он.

Лукашевич указал, что пятое поколение представлено в основном американским F-35. Однако эти машины стоят гораздо дороже и меньше экспортируются, указал специалист. По его словам, Вашингтон сначала предоставляет технику собственной армии, затем войскам стран Североатлантического Альянса, и уже после этого машины в несколько упрощенном виде идут на экспорт.

«Египет за те деньги, которые смог потратить на закупку боевых самолетов, я думаю, купил лучшее», — заключил эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», Су-35 разработан в ОКБ Сухого и является переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Соглашение между Москвой и Каиром предусматривает закупку около 20 самолетов и средств авиационного поражения на сумму в два миллиарда долларов. Контракт вступил в силу в конце прошлого года, поставки запланированы на 2020-2021 годы.

В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки, запрещая другим странам, в том числе Египту, покупать российские истребители Су-35, занимаются откровенным рэкетом. Он отметил, что Вашингтон больше не скрывает своих истинных агрессивных намерений.