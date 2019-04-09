Россиянину удалили из сердца иголку, с которой он прожил неделю

Москва, 9 апреля. Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю. Об этом рассказал профессор, доктор наук, начальник центра сердечно-сосудистой хирургии Центрального военного клинического госпиталя Вишневского Александр Лищук.

По словам пациента, он чистил швейной иглой зубы и оставил ее на матрасе. Ночью, когда военнослужащий спал, игла попала в область сердца.

«Проникла через подкожную клетчатку и межреберный промежуток в сердечную мышцу. Дальше, проходя через сердечную мышцу, застряла в межжелудочковой перегородке, посередине сердца», — рассказал Александр Лищук в комментарии РИА Новости.

С иглой в сердце мужчина проходил около недели. Как отметил Лищук, до госпиталя Вишневского россиянин обращался за помощью к местным докторам. Врачи в Саратове пытались достать иголку, пока она частично была еще под кожей. Однако в результате иголка сломалась: удалить удалось только ее ушко, а остальная часть ушла в сердце.

После этого военного доставили в госпиталь Вишневского, где есть все необходимое для проведения таких операций. Лищук отметил, что для хирургов подобные манипуляции являются очень сложными. докторам пришлось останавливать сердце пациента.

«На работающем сердце невозможно было доставать иглу», — пояснил Александр Лищук.

Он добавил, что в его практике это уже третий случай, когда необходимо извлечь из сердца швейную иглу. Два случая произошли с военными, один — с гражданским пациентом.