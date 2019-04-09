Шойгу рассказал о подготовке к параду Победы на Красной площади

Москва, 9 апреля. Более 13 тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщил глава министерства обороны России Сергей Шойгу. По его словам, будет задействовано около 160 единиц техники.

«Важнейшее событие этой весны — парад Победы на Красной площади 9 мая​​​. В нем примут участие свыше 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и военной техники», — сказал глава оборонного ведомства на селекторном совещании.

Кроме того, добавил министр, над Красной площадью пролетит авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов.

Шойгу отметил, что в составе пешего парадного расчета впервые будут представители Московского университета министерства внутренних дел, подразделения военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетского корпуса Следственного комитета.

Он, обращаясь к коллегам, напомнил о необходимости выполнять все подготовительные мероприятия в установленные сроки и в полном объеме.