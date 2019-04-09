Польша и Прибалтика требуют от России миллиарды за «советскую оккупацию»

Москва, 9 апреля. Власти Польши собираются требовать от Германии 900 млрд долларов за оккупацию во время Второй мировой войны, несмотря на то, что Берлин уже выплатил все компенсации в 1953 году.

Однако Германия стала не единственной страной, к которой европейские страны постоянно выставляют счета. Самым популярным объектом для «выколачивания денег» стала Россия, сообщает портал Rubaltic.ru.

Помимо Польши за компенсациями к Москве уже обращались Литва, Латвия и Эстония, которые требуют возместить ущерб от «советской оккупации». При этом, в чем конкретно заключался этот «ущерб», прибалтийские республики точно сформулировать не могут. Они указывают на проблемы с экологией, подорванное здоровье нации и даже на унаследованный от СССР алкоголизм. Однако все это факторы весьма трудно измерить в денежном эквиваленте. Впрочем, это не помешало Литве потребовать от России более 800 млрд долларов — сумму, почти сопоставимую с требованиями Польши к Германии.

При этом никто не учитывает средства, которые Советский Союз вложил в «оккупированные» республики, пытаясь сделать из Прибалтики витрину социализма. Именно в советские годы в этом регионе активно строились заводы, порты и дороги, быстрыми темпами росло число населения и продолжительность жизни.

Польша пошла еще дальше и вспомнила Рижский договор 1921 года, который положил конец советско-польской войне. Согласно документу, СССР должен был выплатить Польше 30 млн золотых рублей за вклад Царства Польского в хозяйственную жизнь Российской империи. Однако в итоге Москва отказалась от выплаты, поскольку Варшава не выполняла свою часть сделки. После Второй мировой войны этот вопрос был окончательно снят с повестки. Теперь же Польша вновь требует от России выплат.

Российская сторона полагает, что постоянные требования компенсаций — это комплексы национальных элит и открытая антироссийская политика. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, польские партнеры, предъявляющие множество претензий к Москве, почему-то забывают о жертве 600 тыс. советских солдат, которые погибли, освобождая европейское государство от фашизма.