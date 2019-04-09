СМИ рассказали, как рождаются названия российского вооружения

Москва, 9 апреля. Запоминающиеся названия боевых ракет и другого отечественного вооружения не всегда «намекают» на какие-либо параллели и аналогии, а также не обязательно должны вызывать какие-то ассоциации. Об этом пишет издание Infox.ru.

Название «Шквал» оперативно-тактической ракеты «Р-11», оборудованной ядерной боеголовкой, появилось в классификации Североатлантического альянса, где она обозначалась английским словом, а в переводе на русский — «Шквал», указывает издание.

Ракетный комплекс «Тополь» по классификации военного блока имеет название «Серп» из-за траектории полета. В России комплекс получил такое название из-за вертикального взлета, пишет Infox.ru.

Реактивный управляемый противотанковый снаряд «Малютка» назвали из-за его маленького размера и веса. Впрочем, отмечается, несмотря на габариты, снаряд отличается высокой мощностью.

В классификации НАТО для ракетного комплекса «Воевода» придумано название «Сатана», а в РФ его называют «Воеводой», поскольку на Руси в свое время так называли военачальников.

Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе, скорее всего, опасались грозного оружия, поэтому дали соответствующее название.

«Достаточно десятка «Воевод», чтобы разрушить 80% промышленного потенциала США и почти все население Америки», — обращает внимание издание.

Западные страны российскую ракету «Сармат» уже называют «Сатана — 2», поскольку она может преодолевать различные рубежи ПРО, а также несет разрушительную силу.

Ранее глава Музея войск ПВО в подмосковной Балашихе Юрий Кнутов объяснил, почему американская ракета SM-3 бессильна против российских «Ярс» и «Сармат».