Госдума приняла постановление о ежеквартальном отчете СП по реализации нацпроектов

Москва, 9 апреля. Государственная дума в ходе заседания приняла постановление о ежеквартальном представлении Счетной палатой депутатам информации о ходе исполнения федерального бюджета в части, связанной с реализацией национальных проектов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как ожидается, такие меры будут способствовать повышению взаимодействия Госдумы и Счетной палаты.

«Ежеквартальный аудит Счетной палатой качества реализации национальных проектов — дополнительный механизм, усиливающий возможности парламентского контроля», — сказал журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, средства, выделенные на нацпроекты, должны принести конкретные результаты, реально сказаться на росте качества жизни людей.