Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Госдума приняла постановление о ежеквартальном отчете СП по реализации нацпроектов

46
0 Оставить комментарий

Госдума приняла постановление о ежеквартальном отчете Счетной палаты по реализации нацпроектов

Москва, 9 апреля. Государственная дума в ходе заседания приняла постановление о ежеквартальном представлении Счетной палатой депутатам информации о ходе исполнения федерального бюджета в части, связанной с реализацией национальных проектов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как ожидается, такие меры будут способствовать повышению взаимодействия Госдумы и Счетной палаты.

«Ежеквартальный аудит Счетной палатой качества реализации национальных проектов — дополнительный механизм, усиливающий возможности парламентского контроля», — сказал журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, средства, выделенные на нацпроекты, должны принести конкретные результаты, реально сказаться на росте качества жизни людей. 

«Совместный контроль Госдумы и Счетной палаты поможет выйти на большую эффективность расходования бюджетных средств», — резюмировал Володин.

Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров