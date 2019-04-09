Почему план Болсонару о решении кризиса в Каракасе — вне логики и международного права

Бразилия заинтересована в разрешении внутриполитического кризиса в Венесуэле намного больше, чем США. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару. Соседнее государство может «превратиться в новую Кубу», сказал он в эфире радиостанции Jovem Pan. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Он подчеркнул, что политическая ситуация в Венесуэле не может оставаться такой, какая есть сейчас, и подтвердил отсутствие намерений военного вторжения в республику, так как это может привести к партизанской войне. При этом Болсонару затруднился предположить, сколько времени необходимо для того, чтобы справиться с ситуацией в Венесуэле.

Политический кризис в Венесуэле разгорелся после того, как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». Его сразу же признали Соединенные Штаты и их ближайшие союзники. Россия, в свою очередь, однозначно заявила, что легитимным главой государства является Николас Мадуро, поскольку его избрал народ.

Вашингтон всецело помогает лидеру оппозиции Гуайдо, что еще больше усугубляет обстановку в стране. Курс западных партнеров нацелен на свержение легитимной власти, при этом любящие постоянно говорить о свободе человека и правах США неоднократно угрожали военным вторжением в Каракас, если законное руководство Венесуэлы не уступит власть.

Для искажения событий в латиноамериканской республике Запад часто использует СМИ для фейковых сообщений. Таким образом, был сделан вброс о вывозе золота из Венесуэлы бортами российской авиакомпании, а также был запущен фейк об отправке мифической ЧВК «Вагнера» в Каракас для защиты Мадуро. Оба лживых сообщения были опровергнуты, в том числе и запустившими их СМИ.

По мнению политолога, действительного государственного советника РФ второго класса Андрея Колядина, заявление бразильского президента было согласовано с американской стороной, настаивающей на воинствующей риторике.

«Это продолжение той же самой истории двойных стандартов, когда Соединенным Штатам Америки можно все, а всем остальным нельзя ничего. Надо понимать, что эти заявления были сделаны по согласованию, наверняка, внешнеполитический блок Бразилии перед этим выступлением консультировался с Вашингтоном. Страны, сотрудничающие с США, поостереглись бы делать подобные заявления самостоятельно», — объяснил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон и его союзники позволяют себе провокационные заявления совершенно свободно, не опасаясь, что кто-либо из игроков на международной арене даст им отпор.

«Это примерно так же, как если бы, допустим, [в России] заявили, что нас не устраивает положение дел с правами человека в какой-либо прибалтийской республике или европейском государстве и начали говорить о том, что необходимо приступить к демократическим преобразованиям. Думаю, это вызвало бы катастрофическую бурю эмоций со стороны Европы и США — нас бы обвинили во всех смертных грехах. Но США и Бразилия имеют право заявлять подобные вещи, и ничего страшного не происходит после этого», — посетовал Колядин.

Эксперт подчеркнул, что другие государства не должны вмешиваться во внутренние дела Боливарианской Республики.