В Совфеде жестко ответили Климкину на сравнение России с «освобожденным преступником»

Возвращение России права голоса в Совете Европы (СЕ) министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил с «освобождением преступника». В Совете Федерации РФ посоветовали не обращать внимания на заявления Климкина и объяснили, чего лишилась Европа без полноценного участия РФ в европейских институциях.

Павел Климкин выступил против восстановления всех полномочий РФ в СЕ, о чем написал в своем Twitter.

«Господин [генсек СЕ Турбьерн] Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это (отсутствие России в этом органе) создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться этой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Пан Яґланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 8, 2019

Комментируя сравнение Климкиным России с «освобожденным преступником», член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич посочувствовал украинскому политику, но отметил, что на такого рода заявления не стоит обращать особого внимания, поскольку их цель совершенно прозрачна. У Европы сегодня есть гораздо более важные проблемы и задачи, уверен российский сенатор.

«Климкина я могу понять, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня украинские власти как могут прогибаются перед американцами. Осталось недолго (до второго тура президентских выборов. — Прим ФАН), вот они и пытаются любой ценой удержаться. Чем больше антироссийских лозунгов и предложений, тем меньше и Европа и, конечно, Соединенные Штаты будут смотреть на фальсификации [в ходе голосования]. Это большое серьезное испытание для украинского народа. Поэтому не стоит обращать особого внимания на эту сторону деятельности украинских политиков, они объективно действительно находятся в очень сложной ситуации».

Тем временем в Европе уже пришли к пониманию, что пора прекращать ограничивать участие России в европейских институциях, и это отрадный факт, считает Клинцевич.

«Европа уже понимает, что без России все их организации просто смешны, — подчеркнул российский сенатор. — Россия там должна быть, и нормальные отношения давно пора восстанавливать. Европа без России сегодня — это как в маленькой комнате без воздуха: душно, тесно и очень неуютно. Сегодня в Европе все больше растет напряжение, нарастают проблемы. И, помимо того, что находиться в комнате без свежего воздуха, без широты взглядов, без серьезных коммерческих предложений очень некомфортно, Европа вообще может развалиться. Единственное ее спасение сегодня — возвращение России во все организации в полном объеме, возвращение в нормальное русло дипломатических, политических и экономических взаимоотношений».

«Ну, а на Климкина и его заявления просто не обращайте внимания», — посоветовал Франц Клинцевич.

Напомним, права России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) были ограничены после воссоединения Крыма с Россией. В ответ РФ с 2016 года отказалась участвовать в работе ПАСЕ и платить в эту организацию членские взносы. На днях генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд выразил надежду, что Россия останется в составе Совета Европы.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Как подчеркивают в Москве, воссоединение произошло в полном соответствии с внутренними и международными законами, а также с Уставом ООН. Однако Киев и его западные покровители отказываются признать российский статус полуострова.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В нем встретятся действующий президент страны Петр Порошенко и опережающий его почти вдвое артист Владимир Зеленский.