Дочь Назарбаева не будет баллотироваться на выборах президента

Нур-Султан, 9 апреля. Дочь первого лидера Казахстана, спикер сената парламента Дарига Назарбаева на собирается баллотироваться на пост президента страны на досрочных выборах, которые запланированы на 9 июня, сообщили местные СМИ.

Издание TengriNews со ссылкой на помощницу спикера Сауле Мустафаеву​​​ сообщило, что дочь бывшего лидера Казахстана не планирует участвовать в предстоящих президентских выборах.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — цитирует издание Мустафаеву.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что внеочередные выборы главы государства пройдут 9 июня этого года.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта. В соответствии с конституцией республики до проведения выборов главой Казахстана должен стать спикер парламента.