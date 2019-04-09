Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 9 апреля. Более тысячи человек возвратились в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1040 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 322 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 718 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что 47 человек вернулись за сутки в места постоянного проживания внутри страны.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Ранее стало известно о том, что власти Сирии восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея» в районе Забадани. Посмотреть на достопримечательность едут десятки автобусов с туристами из соседних стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.