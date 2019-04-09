Москва, 9 апреля. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал исчерпанными стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики. Об этом он заявил на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.

Силуанов пояснил, что существующие меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования уже не работают как в США, так и в Европе.

«Какие-то шаги по стимулирующим мерам в области денежно-кредитной или бюджетной политики они правда исчерпаны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в 2019 году темп роста российской экономики может составить более 1,3%, заложенных в прогнозе.

Ранее Силуанов сообщил, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале подготовлен. Новая система, по его словам, должна обеспечить рост пенсии на 20%, а также сформировать дополнительный финансовый ресурс.