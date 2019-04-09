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Более 150 десантников «Клекочущих орлов» прибудут на Украину из США

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Более 150 десантников «Клекочущих орлов» прибудут на Украину из США

Киев, 9 апреля. Более 150 военных 101-й воздушно-десантной дивизии США «Клекочущие орлы» прибудут на Украину, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Как написал Чалый, американские десантники прилетят в Яворовский учебный центр, созданный во Львовской области.

«Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! — объявил он на своей странице в социальной сети. — В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом».

Посол отметил, что ранее обсуждал развитие стратегического партнерства Украины и США с генералом Марком Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов.

«Убедился — этот боевой генерал [Милли] слов на ветер не бросает», — объявил Чалый.

Более 150 десантников «Клекочущих орлов» прибудут на Украину из США

Яворовский учебный центр создан на базе советского полигона. Его площадь составляет более 36 тысяч гектар. Там действует Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, в котором на регулярной основе работают военные инструкторы из западных стран, в том числе из США и Канады.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну равным партнером НАТО. Он уточнил, что Киев идет в Североатлантический альянс «не с протянутой рукой», а как партнер, «который обороняет демократию и свободу на европейском континенте».

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Валерия Чалого в Facebook
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