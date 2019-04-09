Более 150 десантников «Клекочущих орлов» прибудут на Украину из США

Киев, 9 апреля. Более 150 военных 101-й воздушно-десантной дивизии США «Клекочущие орлы» прибудут на Украину, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Как написал Чалый, американские десантники прилетят в Яворовский учебный центр, созданный во Львовской области.

«Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! — объявил он на своей странице в социальной сети. — В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом».

Посол отметил, что ранее обсуждал развитие стратегического партнерства Украины и США с генералом Марком Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов.

«Убедился — этот боевой генерал [Милли] слов на ветер не бросает», — объявил Чалый.

Яворовский учебный центр создан на базе советского полигона. Его площадь составляет более 36 тысяч гектар. Там действует Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, в котором на регулярной основе работают военные инструкторы из западных стран, в том числе из США и Канады.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну равным партнером НАТО. Он уточнил, что Киев идет в Североатлантический альянс «не с протянутой рукой», а как партнер, «который обороняет демократию и свободу на европейском континенте».