Эксперт оценил инициативу ГИБДД о внеплановых проверках автошкол

ГИБДД намерена проводить внеплановые проверки автошкол, чтобы контролировать состояние учебно-материальной базы образовательных учреждений. Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев, комментируя планы Госавтоинспекции, оценил целесообразность проведения таких проверок. Кроме того, он рассказал, какие изменения в программу обучения вождению хотят ввести руководители автошкол.

Накануне в РФ вступили в силу приказы министерства внутренних дел, фиксирующие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию ключевых программ профессионального обучения водителей и выдаче автошколам свидетельств о соответствии прописанным требованиям учебно-материальной базы.

По словам заместителя руководителя отдела организации регистрационной и экзаменационной работы ГИБДД РФ Николая Гилякова, эти инициативы определяют порядок функционирования Госавтоинспекции при согласовании программ и при выдаче заключений о соответствии, то есть при выдаче двух разрешительных документов.

Он также добавил, что если ГИБДД получит возможность контролировать состояние учебно-материальной базы в автоучреждениях, то она будет пристально следить за наличием и содержанием учебных транспортных средств и закрытых площадок автодромов для проведения первичного обучения вождению.

В профессиональном автомобильном сообществе разделяют стремления Госавтоинспекции, если такие проверки помогут устранить недочеты в образовательных организациях. Сергей Лобарев в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что основным регулятором деятельности автошкол является МВД, а не Рособрнадзор, ранее сложивший с себя полномочии по контролю.

«Рособрнадзор снял с себя функции [по контролю] и отстранился от работы с автомобильными образовательными организациями. В настоящее время в России их более 5900. К сожалению, основной упор МВД делает именно на образовательные организации, хотя за пять лет мы снизили количество ДТП с начинающими водителями на 45%», — объяснил он.

По словам собеседника ФАН, представители организаций в области автообразования обращаются к ГИБДД, чтобы изменить программу обучения в автошколах, поскольку в заложенном курсе 85% занятий отведено под освоение теории, и совсем немного — на практическое вождение. Иными словами, руководители автошкол хотели бы изменить программы по обучению вождению.

«Плавать в бассейне невозможно без воды. Иногда студенты с недоумением спрашивают, почему за рубежом 20 часов изучения теории, а у нас 140?», — пояснил автоэксперт.

При этом Лобарев проверку со стороны Госавтоинспекции как таковую не отвергает, хотя и опасается, что ужесточение контроля может спровоцировать конфликты.

«Мы за то, чтобы нас проверяли, однако необходимо все тщательно взвесить. ГИБДД и так имеет достаточные функции контроля, в частности, она проверяет учебно-материальную базу. Излишний контроль может привести к бюрократическим трудностям», — отметил он.

Резюмируя, автоэксперт вновь обратил внимание на необходимость внесения корректив в учебные планы автошкол, поскольку в данный момент 50% учебного времени организация по программе должна проводить занятие на площадке, закрытой для других автомобилей, хотя намного эффективнее было бы делать большой упор на отработке навыков вождения в реальных условиях.

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