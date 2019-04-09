Госдума приняла законопроект о госзакупках в сфере культуры

Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на облегчение процедуры госзакупок в сфере культуры. Авторами инициативы выступила группа депутатов нижней палаты парламента.

В частности, документом предусматривается увеличение для организаций культуры максимально допустимых сумм для заключения контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, такие учреждения при принятии соответствующего закона получат возможность проводить закупки за счет средств, переданных в качестве дара, в том числе пожертвований, благотворительных пожертвований, а также по завещанию.

Инициативой также предусматривается возможность запрета на привлечение субподрядчика при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме. Кроме того, предусматривается защита персональных данных деятелей искусства и их неразмещение при конкурсных процедурах в Единой информационной системе.

О поправках, принятых во втором чтении, журналистам рассказала один из авторов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Несколько скорректирована в меньшую сторону сумма, которую можно единовременно потратить на закупку у единственного поставщика до 600 тысяч при годовом объеме в 30 млн. Это сумма, которая полностью устраивает всю культурную сферу», — рассказала Ямпольская.

Парламентарий также отметила, что, согласно поправкам, вопросы применения «национального режима», предполагающего приоритет товаров российского производителя, будут регламентироваться нормативными актами правительства.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей о подготовке документа рассказал и другой автор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«При разработке этого законопроекта мы учли все «негативы», которые сложились в правоприменительной практике. Этим документом решается значительная часть сложностей, с которыми сталкиваются представители учреждений культуры при использовании 44-го федерального закона», — заявил Шолохов.

Значимость законопроекта ранее отметил и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Законопроект позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуаций, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в законе создают условия для творчества», — сказал журналистам Володин.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.