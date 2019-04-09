Зачем США грозят Европе новыми пошлинами

Европа устала от политического давления со стороны Соединенных Штатов, но непростая экономическая ситуация вынуждает их идти на попятную. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Новые пошлины

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения очередных пошлин на товары из стран Европейского союза (Франция, Германия, Испания и Великобритания), пока Евросоюз не перестанет субсидировать Airbus. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении офиса торгового представителя США.

«Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно заключала, что субсидии Европейского союза (концерну. — Прим. ФАН) Aribus оказывали обратный эффект на Соединенные Штаты. Сегодня в Офисе торгового представителя Соединенных Штатов… начинается процесс определения продукции ЕС, к которой могут быть применены дополнительные сборы, пока ЕС не прекратит эти субсидии», — сказано в документе.

Вместе с этим американским ведомством был опубликован предварительный список товаров «для публичных комментариев». Так, в него входят гражданские самолеты и вертолеты, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В списки также включены продукты, такие как крабы, лососевое филе, соки, оливковое масло, разные сыры, джемы, вино, ковры и многие другие позиции.

Соединенные Штаты оценивают урон от субсидий Евросоюза в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма является предметом разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом. Об этом говорится в документе.

Европа устала

Как отметил Станислав Бышок, США являются мировыми законодателями моды не только в сфере киноиндустрии и музыки, но еще и в экономике и политике. Благодаря активности Белого дома в последние года санкции становятся новой нормой международных отношений.

«Это относится не только к противникам, будь то Иран, Северная Корея или Венесуэла, но и к традиционным союзникам из Европейского союза. Общей мыслью неолиберальной экономики является то, что снижение таможенных барьеров и открытый рынок являются по умолчанию благом для всех действующих игроков. С другой стороны, практика говорит о том, что это правило работает в случае мощных и имеющих тенденцию к росту экономик», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт уверен, что новые пошлины на европейские товары нужны США для того, чтобы обезопасить американский бизнес: в случае снижения экономической активности более дешевая продукция, поступающая извне, создает угрозу внутреннему производителю. Отсюда — тенденция к протекционизму в условиях общего экономического снижения в развитых странах. Протекционизм идет рука об руку с санкциями, уверен политолог.

«Есть мнение, что Европа и другие регионы «устали» от непредсказуемости политики США. Усталость есть, но вместе с тем пока Соединенные Штаты остаются ведущей мировой державой, ЕС будет проигрывать, если захочет продавить свою повестку в отношениях с Вашингтоном. Учитывая отсутствие каких-либо оснований надеяться на экономический рывок Старого света, такая расстановка сил по обоим берегам Атлантики будет сохраняться», — заключил Станислав Бышок.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой и ввести пошлины на автомобили.