МВД РФ вновь направил запрос в Интерпол по делу Браудера

Москва, 9 апреля. Министерство внутренних дел России обратилось в Интерпол с запросом о розыске основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, сообщил его адвокат Александр Антипов.

«Я подтверждаю, что следственный департамент МВД обратился с запросом в Интерпол о розыске Браудера», — сказала защита Браудер.

По словам Антипова, предыдущие попытки российских правоохранителей не увенчались успехом — Интерпол снимал бизнесмена с розыска. Адвокат предпринимателя объяснил шаги организации тем, что международная полиция расценивала «обвинения в отношении Браудера как политические».

По версии следствия, основатель британского фонда Hermitage capital Уильям Браудер организовал преступную группу, которая нанесла России ущерб в размере более 10 миллиардов рублей. Речь идет об умышленном банкротстве предприятия, уклонении от уплаты налогов и мошеннических действиях.

Пять лет назад Браудера объявили в международный розыск. Генеральная прокуратура России направила в Интерпол запрос на арест предпринимателя. Два года назад бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили его к девяти годам лишения свободы.