Ляшко назвал Порошенко и Зеленского «политическими пигмеями»

Киев, 9 апреля. Депутат Верховной рады от «Радикальной партии», бывший кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что его команда не поддержит ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, поскольку эти кандидаты — «политические пигмеи». Об этом он заявил во время выступления в Раде.

По его словам, граждане Украины на сегодняшний день видят «цирк и профанацию».

«Люди не видят перспективы, потому что эти кандидаты обмельчали. Это политические пигмеи, которые могут состязаться только анализами», — подчеркнул Ляшко.

По этой причине, продолжил украинский депутат, его команда не собирается поддерживать ни действующего главу государства Порошенко, ни юмориста Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов украинских избирателей. Во второй тур, который пройдет 21 апреля, вышли Зеленский и Порошенко. По данным центральной избирательной комиссии, за Зеленского проголосовали 30,24% украинцев, за Порошенко — 15,95%.

Ранее кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на наличие наркотических веществ и алкоголя в крови. Шоумен и основатель студии «Квартал 95» Зеленский сдал кровь в лаборатории Eurolab. Результаты исследования не показали следы указанных веществ в крови кандидата. Итоги анализов главы государства Порошенко также были отрицательными.