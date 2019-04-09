Поезд с военными трофеями из Сирии прибыл в Екатеринбург

Екатеринбург, 9 апреля. Военный эшелон с трофеями из Сирии прибыл в Екатеринбург. Теперь и жители Урала смогут увидеть уникальную передвижную выставку трофейного оружия, изъятого у террористов в САР.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, среди экспонатов, в частности, танк советского производства Т-55МВ, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал.

Более того, на платформах поезда представлен и «джихад-мобиль», созданный террористами на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, беспилотники, ракетно-артиллерийское вооружение, а также холодное и огнестрельное оружие.

Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов. Экскурсии для всех желающих провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии, уточняет ЦВО.

Также в составе эшелона был развернут агитационный пункт военно-профессиональной ориентации граждан на поступление в вузы министерства обороны РФ, а на вокзале военные развернули пункт отбора на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

В ЦВО отметили, что помимо военных трофеев на привокзальной площади Екатеринбурга организован новейшей военной техники, находящейся на вооружении ВС РФ. Из Екатеринбурга поезд с уникальной выставкой двинется в Пермь, пишет РИА Новости.

Напомним, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля. Она завершится 28 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. В ходе акции поезд с трофеями преодолеет более 28 тысяч километров и посетит 60 городов России.