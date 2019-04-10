Сирийская полиция пресекла попытку контрабанды наркотиков из Хомса в Ливан

Дамаск, 10 апреля. В рамках деятельности по пресечению распространения наркотиков на территории сирийской республики компетентные органы САР задержали несколько торговцев запрещенными веществами, которые пытались «сбыть» товар. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Согласно полученной информации, полиции провинции Хомс удалось конфисковать 120 кг наркотических веществ, мешки с которыми были спрятаны в заброшенном доме в деревне Хавик, расположенной в районе Кусейра, на ливано-сирийской границе. По всей видимости, задержанные занимались контрабандой наркотиков на территории Ливана.

Контрабанда наркотических веществ является одной из главных статей дохода незаконных вооруженных группировок вместе с продажей нефти, газа и других важных природных ресурсов. Сами джихадисты, несмотря на все законы шариата, без всяческих угрызений совести употребляют запрещенные вещества. Главари незаконных вооруженных формирований осознанно подсаживают своих подчиненных на различные наркотики.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сирийские правоохранительные органы пресекают попытку контрабанды запрещенных веществ за границы сирийской республики. Ранее сообщалось, что силы безопасности Сирии остановили пикап с наркодиллерами, который пытался проехать через сельскохозяйственную дорогу в районе Кусейра, недалеко от границы с Ливаном.

Внутри автомобиля находилось большое количество запрещенных веществ, в частности, более 300 кг гашиша и множество других наркотических таблеток. Весь груз был предназначен для контрабанды из Ливана в сторону сирийских провинций. В данный момент все виновные задержаны и ожидают своего наказания.