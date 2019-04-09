Конгрессмены США потребовали от Мюллера отчитаться о расследовании по «вмешательству» РФ

Вашингтон, 9 апреля. Глава судебного комитета палаты представителей США Джерри Надлер пообещал обязать спецпрокурора Роберта Мюллера отчитаться перед Конгрессом о двухлетнем расследовании по предполагаемому «вмешательству» России в выборы и «сговоре» с президентом Дональдом Трампом.

Заявление Надлера прозвучало перед тем, как комитет потребовал предоставить ему полную версию отчета Мюллера.

По словам главы комитета, он не единственный, кто хочет услышать выступление Мюллера. Так, например, республиканец Даг Коллинс призвал спецрокурора выступить перед парламентариями до отчета перед Минюстом.

«Я полностью согласен. Специальный советник Мюллер должен предстать перед комитетом, чтобы публично ответить на вопросы о его 22-месячном расследовании в отношении президента Трампа и его сообщников», — пишет Надлер в Twitter.

Today, Ranking Member Collins called for Special Counsel Mueller to appear before @HouseJudiciary. I fully agree. Special Counsel Mueller should come before the Committee to answer questions in public about his 22 month investigation into President Trump and his associates. 1/2 — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) April 8, 2019

Он также отметил, что конгрессмены должны получить полный доклад Мюллера и выслушать прокурора Барра об этом докладе, чтобы подготовить вопросы, сообщает Washington Examiner.

Напомним, что Мюллер проводил расследование о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы 2016 года на протяжении двух полных лет. За все это время он не смог предоставить ни одного доказательства, что Россия имела хоть какое-то влияние на выборный процесс. Более того, Мюллер опроверг существование так называемого «сговора» Трампа с Россией. МИД РФ уже призвал США опубликовать полную версию доклада.

Примечательно, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что никак не причастна к американским выборам. Все обвинения американских политиков российские официальный лица объясняют внутриполитической борьбой в США. Противники Трампа таким образом пытаются оправдаться за поражение своего кандидата и лишить избранного президента легитимности.