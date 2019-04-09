Эксперт отвел Тунису 10 лет для преодоления затяжного кризиса

Москва, 9 апреля. Тунисская «Комиссия правды и достоинства» обнародовала доклад о десятилетиях пыток и нарушений прав человека в стране. По мнению руководителя Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василия Кузнецова, государству понадобится как минимум 10 лет для преодоления кризиса.

Организация, входящая в структуру ООН, вела расследование на протяжении нескольких лет и в своем докладе обвинила в возникновении кризиса в стране экс-президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али. Комиссия призвала североафриканское государство проводить политические реформы для преодоления возникших в стране проблем.

По мнению Кузнецова, ситуация в Тунисе накалена из-за политического раскола, предстоящих выборов и слабости действующего кабмина. Он отвел Тунису 10 лет для преодоления затяжного кризиса.

Эксперт также обратил внимание, что кризис может быть связан с усилением влияния с 2015 года профсоюзов, блокирующих важные экономические реформы.

«С реформами в государстве нет проблем, но есть проблема в слабом правительстве, которое эти изменения не может пролоббировать. Ситуация может измениться после выборов», — цитирует его «Политика Сегодня».

Напомним, правительство Туниса не может справиться с затяжным и острым социально-экономическим кризисом. Чтобы поправить положение, они попросили о помощи Международный валютный фонд и ради траншей МВФ пошли на непопулярные меры, которые еще сильнее обострили положение дел и усилили рост протестных настроений.

Помимо экономических трудностей Тунис испытывает серьезные проблемы с безопасностью, которые мешают туристическому бизнесу, являющемуся основным источником дохода страны.