Киев, 9 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет сдавать повторные анализы на наркотики и алкоголь. Об этом заявил руководитель штаба Зеленского и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов, передает телеканал ZIK.

Он заявил, что Владимир Зеленский сдал анализы на медицинское исследование в соответствии с действующим законодательством Украины.

«Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд», — сказал Иван Баканов.

Как передает «Газета.Ru», он также добавил, что если кто-то сомневается в подлинности анализов или считает, что «были какие-то махинации», то этим людям стоит обращаться в «соответствующие органы».

Ранее в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко заявили, что Зеленский может фальсифицировать результаты лабораторных исследований.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на следы наркотиков и алкоголя в крови. Владимир Зеленский сдал кровь в лаборатории Eurolab. Результаты исследования не показали следов психоактивных веществ в крови кандидата. Результаты анализов Петра Порошенко также были отрицательными. Медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Напомним, Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур президентских выборов. Первый этап голосования состоялся 31 марта. По его результатам, Порошенко набрал более 15% голосов избирателей, за Зеленского проголосовали более 30% украинцев. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.