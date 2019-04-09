Ученые заявили, что вредная пища опаснее курения

Вашингтон, 9 апреля. Люди чаще умирают от чрезмерного потребления вредной пищи, чем от курения, заявили специалисты Вашингтонского университета.

Американские ученые пришли к неожиданному выводу: вредная пища опаснее курения. Они напомнили, что от курения в год умирают около семи миллионов человек. Экспертам удалось установить, что 11 миллионов умирают ежегодно от вредной пищи.

Так, три миллиона человек становятся жертвами чрезмерного потребления соли. Столько же человек умирают из-за недостатка цельного зерна. К смерти еще двух миллионов человек приводит недостаточное количество фруктов в рационе. Вредная пища вызывает сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака и диабет.

Ученые высказались в пользу средиземноморской диеты, сторонники которой отдают предпочтение фруктам, овощам, орехам. Наименьший уровень смертности показали Франция, Испания и Израиль, пишет Science Alert.

Самый высокий уровень смертности оказался в Узбекистане, жители которого любят макароны и хлеб. На 100 тысяч человек уровень смертности в этой стране составляет 891.

Врач-диетолог, основатель одной из московских клиник Лидия Ионова накануне заявила, что возрастные болезни начинают появляться у молодого поколения, поэтому важно с самого детства прививать здоровые привычки, а не только разрабатывать спецпитание.

В марте стало известно, что Роспотребнадзор и Исследовательский центр питания работают над созданием специальной еды для пожилых людей, которая уже получила название «фастфуд для пенсионеров».