Специалист по диким животным рассказал, что делать при встрече с медведем
Москва, 9 апреля. Ампутацией руки закончилось кормление медведя для женщины в Приамурье. Восьмого апреля, находясь на базе отдыха в Амурской области, она попыталась покормить находившееся в клетке животное.
В данный момент женщина находится в реанимации. Сохранить ей руку врачи не смогли.
«Состояние тяжелое. Не удалось сохранить левую руку в связи с повреждением сосудистого пучка, она ампутирована на уровне верхней средней трети плеча», — констатировала пресс-секретарь главы регионального Минздрава Виктория Давыскиба.
Федеральное агентство новостей расспросило директора центра передержки диких животных «Простар-плюс» Виталия Ратнера о том, как человеку следует вести себя с медведем.
«Счастье, что она осталась жива, — уверен Ратнер. — Как можно [в клетку] к хищнику совать руку?! Пусть поблагодарит бога, что ей оставили вторую руку и голову. И вины медведя я тут никакой не вижу. Это вина человека, который хотя и взрослый, но не понимает, что он делает».
При встрече с медведем в живой природе, по мнению собеседника ФАН, стоит вести себя только одним способом — заметив, убегать как можно быстрее.
«Это страшный зверь — агрессивный, непредсказуемый. И нельзя ждать от него чего-то доброго и тем более — гладить его», — посоветовал Ратнер.