Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Специалист по диким животным рассказал, что делать при встрече с медведем

33
0 Оставить комментарий

Специалист по диким животным посоветовал не гладить медведей

Москва, 9 апреля. Ампутацией руки закончилось кормление медведя для женщины в Приамурье. Восьмого апреля, находясь на базе отдыха в Амурской области, она попыталась покормить находившееся в клетке животное.

В данный момент женщина находится в реанимации. Сохранить ей руку врачи не смогли.

«Состояние тяжелое. Не удалось сохранить левую руку в связи с повреждением сосудистого пучка, она ампутирована на уровне верхней средней трети плеча», — констатировала пресс-секретарь главы регионального Минздрава Виктория Давыскиба.

Федеральное агентство новостей расспросило директора центра передержки диких животных «Простар-плюс» Виталия Ратнера о том, как человеку следует вести себя с медведем.

«Счастье, что она осталась жива, — уверен Ратнер. — Как можно [в клетку] к хищнику совать руку?! Пусть поблагодарит бога, что ей оставили вторую руку и голову. И вины медведя я тут никакой не вижу. Это вина человека, который хотя и взрослый, но не понимает, что он делает».

Специалист по диким животным посоветовал не гладить медведей

При встрече с медведем в живой природе, по мнению собеседника ФАН, стоит вести себя только одним способом — заметив, убегать как можно быстрее.

«Это страшный зверь — агрессивный, непредсказуемый. И нельзя ждать от него чего-то доброго и тем более — гладить его», — посоветовал Ратнер.

Автор: Наталья Макеева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров