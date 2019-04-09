Использование несертифицированных деталей при изготовлении самолетов выявили в 6 регионах РФ

Москва, 9 апреля. Генпрокуратура зафиксировала факты использования несертифицированных деталей при производстве воздушных судов в России. Данные об этом представлены в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Документ поступил в Совет Федерации. Выявленные случаи, как подчеркивается в докладе, повлекли причинение ущерба государству.

Прокурорские проверки прошли в Татарстане,Нижегородской, Воронежской,Ульяновской и Ростовской областях. По их итогам были возбуждены семь уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и подделке документов. Расследования по ним продолжаются.