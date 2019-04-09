Тарасова отреагировала на слова Зырянова о фигуристах

Москва, 9 апреля. Заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова раскритиковала экс-хавбека петербургского «Зенита» Константина Зырянова, заявившего, что «фигурное катание является кошмарным видом спорта».

Ранее экс-футболист в интервью YouTube-каналу LOOKYANOV заявил, что к 18 годам фигуристы уже завершают карьеру и становятся никому не нужными. По мнению Зырянова, идентичная ситуация складывается и в художественной гимнастике.

Тарасова обратила внимание на то, что не согласна с высказыванием экс-хавбека «Зенита». При этом российский специалист отметила, что не намерена участвовать в этих дебатах, передает НСН.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать… Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери», — сказала Тарасова.

Ранее известный отечественный фигурист Илья Авербух, комментируя заявление Зырянова, отметил, что не хочет с ним спорить.

«Неинтересно. Бог с ним», — передает Федеральное агентство новостей слова Авербуха.

Зырянов является двукратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Кроме того, он выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России по футболу в 2008 году футболист завоевал бронзу европейского первенства. Сегодня специалист тренирует молодежный состав петербургского «Зенита».