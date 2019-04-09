В Раде создали объединение «За Зеленского» с одним депутатом

Киев, 9 апреля. Новое межфракционное объединение «За следующего президента Владимира Зеленского» создано в Раде. В него вошел только один депутат, сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Главой объединения и его единственным участником является экс-кандидат на пост президента Виталий Куприй, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, никого другого из депутатов нет в списке», — уточнил Парубий.

Как сообщалось ранее, выборы президента прошли на Украине 31 марта. ЦИК Украины назначил проведение второго тура голосования из-за того, что никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов.

Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30,24% голосов избирателей и действующий президент Петр Порошенко. За него проголосовало чуть более 15,95% украинцев. Третье место заняла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны пройти дебаты Зеленского и Порошенко. Для участия в них шоумен предложил действующему президенту сдать анализы на алкоголь и наркотики. Результаты обоих кандидатов показали отсутствие психостимулирующих веществ. Однако в штабе Порошенко заявили, что Зеленский мог фальсифицировать результаты.

По словам руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании, стоимость дебатов уже выросла до 6 млн долларов. Эта сумма включает аренду стадиона на два дня, установку необходимого оборудования.