Сирия новости 9 апреля 12.30: в лагере «Аль-Хол» погибло семь детей, САА отбила атаку смертников в Хаме

Сирия, 9 апреля. В лагере беженцев «Аль-Хол» погибло семь детей, САА отбила атаку смертников в Хаме, радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали жителя Аль-Атареба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают боеприпасы радикалов в Дамаске, отбила атаку смертников в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало Аш-Шаддади.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала жителя Идлиба.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются работы по ликвидации опасных следов присутствия незаконных вооруженных формирований. Информационное агентство SANA передает, что бойцы правительственных сил САР взрывают мины и боеприпасы террористов в городе Дума.

Напомним, данная часть провинции Дамаск была освобождена от радикальных исламистов весной прошлого года. Боевики вынужденно сдали позиции армии САР, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в Идлиб.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Маршмарин произошла детонация самодельного взрывного устройства, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По данным автора публикации, в результате инцидента погиб ребенок.

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали жителя города Аль-Атареб без предъявления ему каких-либо обвинений, пишет информационное агентство Al Shahid. В связи с данным происшествием в поселении начался митинг против террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса.

Провинция Хама

Смертники атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама, передает военный Twitter-канал (@HarbiehNadie). Бойцы правительственных сил отбили атаку радикальных исламистов, избежав потерь личного состава.

В ответ на действия незаконных вооруженных формирований правительственные войска САР открыли огонь по их укрытиям в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Бувейда, Мааркаба и Лахайя. Об этом пишет местный источник на своей странице в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол», находящимся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF) зарегистрированы смерти еще семи детей, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Всего с начала года в поселении погибло около 235 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Напомним, причиной трагедий является сложная гуманитарная ситуация в лагере, а также отсутствие у перемещенных лиц возможности получить медицинскую помощь.

Подконтрольное «Исламскому государству» информагентство «Аль-Амак» заявляет, что джихадисты атаковали окраину города Аш-Шаддади. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@RisboLensky).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)