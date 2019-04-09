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Сирия новости 9 апреля 12.30: в лагере «Аль-Хол» погибло семь детей, САА отбила атаку смертников в Хаме

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Сирия новости 9 апреля 12.30: в лагере «Аль-Хол» погибло семь детей, САА отбила атаку смертников в Хаме

Сирия, 9 апреля. В лагере беженцев «Аль-Хол» погибло семь детей, САА отбила атаку смертников в Хаме, радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали жителя Аль-Атареба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают боеприпасы радикалов в Дамаске, отбила атаку смертников в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало Аш-Шаддади.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала жителя Идлиба.  

Карта военный действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военный действий – Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются работы по ликвидации опасных следов присутствия незаконных вооруженных формирований. Информационное агентство SANA передает, что бойцы правительственных сил САР взрывают мины и боеприпасы террористов в городе Дума.

Напомним, данная часть провинции Дамаск была освобождена от радикальных исламистов весной прошлого года. Боевики вынужденно сдали позиции армии САР, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в Идлиб.

Провинция Идлиб

Карта военный действий – Идлиб

В населенном пункте Маршмарин произошла детонация самодельного взрывного устройства, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). По данным автора публикации, в результате инцидента погиб ребенок.

Боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали жителя города Аль-Атареб без предъявления ему каких-либо обвинений, пишет информационное агентство Al Shahid. В связи с данным происшествием в поселении начался митинг против террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса.

Провинция Хама

Карта военный действий – Хама

Смертники атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хама, передает военный Twitter-канал (@HarbiehNadie). Бойцы правительственных сил отбили атаку радикальных исламистов, избежав потерь личного состава.

В ответ на действия незаконных вооруженных формирований правительственные войска САР открыли огонь  по их укрытиям в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Бувейда, Мааркаба и Лахайя. Об этом пишет местный источник на своей странице в Twitter (@Step_Agency).  

Провинция Хасака

Карта военный действий – Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол», находящимся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF) зарегистрированы смерти еще семи детей, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Всего с начала года в поселении погибло около 235 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Напомним, причиной трагедий является сложная гуманитарная ситуация в лагере, а также отсутствие у перемещенных лиц возможности получить медицинскую помощь.

Подконтрольное «Исламскому государству» информагентство «Аль-Амак» заявляет, что джихадисты атаковали окраину города Аш-Шаддади. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@RisboLensky).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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