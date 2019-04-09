Политолог рассказал о подготовке большой войны между США и Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил о признании Корпуса стражей Исламской революции — части Вооруженных сил Ирана террористической организацией. Таким образом, Белый дом усиливает конфронтацию с официальным Тегераном. Это заявление американского президента прозвучало после признания Вашингтоном суверенитета Израиля над спорными Голанскими высотами.

Политолог Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о последствиях политики США на Ближнем Востоке, о роли России в политических процессах в этом регионе, а также о перспективах решения конфликта в Ливии.

Голаны преткновения

— Сенатор Марк Рубио заявил, что в Конгрессе США наблюдается некая «усталость от антироссийских санкций». Значит ли это, что в ближайшее время следует ждать отказа США от санкций против России?

— Нет, напротив, думаю, нам надо ждать их усиления. Дело в том, что сейчас в политических кругах Соединенных Штатов идет дискуссия о том, как следует продолжать политику в отношении России.

И абсолютное большинство политического истеблишмента США считает, что антироссийские санкции слабо работают. Американские политики видят неэффективность санкций. Поэтому, по мнению американских парламентариев, их необходимо увеличить. В итоге наиболее вероятно не ослабление, а усиление антироссийских санкций.

— Президент России Владимир Путин заявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением резолюции ООН. Пойдут ли и другие страны мира на признание суверенитета Израиля над этой спорной территорией?

— Я думаю, что ряд союзников США действительно поддержит признание Голанских высот территорией Израиля. Но на этот шаг решится меньшинство. Большинство же союзников США испытывают тревогу из-за того, что Вашингтон, по сути дела, разваливает систему международного порядка, вносит хаос в международные отношения.

Как следствие, США повышают вероятность региональных конфликтов и военных действий. И поэтому большинство стран Запада будут все же держаться ООН как некого подобия порядка. Но США продолжат курс на установление своего доминирования, в том числе и путем нарушения решений международных организаций.

Вашингтон готовится к войне

— Президент США Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей Исламской революции в список террористических организаций. Каковы могут быть последствия этого шага?

— Думаю, что последствием этого шага будет усиление репрессивных действий в отношении отдельных офицеров Корпуса стражей Исламской революции. Это официальное подразделение иранской армии. Если Корпус стражей Исламской революции признан террористической организацией, то и любые его сотрудники признаны США террористами или сотрудничающими с террористами. Можно ожидать арестов офицеров Корпуса стражей Исламской революции.

Допустим, поехал служащий Корпуса в отпуск, например в Турцию, и там по американскому ордеру его могут арестовать. Это усиление международной напряженности, и, видимо, это заявление является подготовкой будущей военной операции США против Ирана. К нам приближается большая война на Ближнем Востоке. США уверены в том, что они без особого труда смогут справиться с Ираном.

— Какую позицию займет Россия в случае войны США с Ираном?

— Россия будет против США, но не за Иран. Россия не является военным союзником Ирана, кроме ограниченного военного сотрудничества в Сирии. Россия будет оказывать поддержку Ирану, продавая ему систему вооружения, но в общем постарается быть в стороне от этого конфликта.

Хафтар установит мир

— Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ своим войскам начать поход на Триполи. По вашему мнению, каковы перспективы этого конфликта и какую роль будет играть тут Россия?

— Россия поддерживает маршала Халифу Хафтара. Халифа Хафтара активно поддерживает Египет, маршал Хафтар опирается на эту арабскую республику. Поддерживают маршала Халифу Хафтара также Саудовская Аравия, ОАЭ и Франция. Характерно, что все говорят — военного решения нет. Но страны Запада просто требуют от Хафтара остановить военные действия.

Риторика нашей страны иная. Россия говорит устами главы МИД Сергея Лаврова о том, что военного решения нет, но требуется обеспечить единство Ливии (а это может сделать как раз Хафтар). Россия также подчеркивает, что именно США разрушили ливийскую государственность.

На стороне правительства в Триполи стоит Италия, которая противостоит Франции во влиянии в этом регионе, а также США и западные страны в целом. Пока вопрос будущего Ливии решается на поле военных действий. И чем он решится, не очень ясно. Хафтар начал военную операцию, но она проходит, насколько я понимаю, не очень интенсивно.

— Следует ли в ближайший год ждать восстановления ливийской государственности?

— Пока трудно сказать. При наиболее благоприятном варианте, поддерживаемом Россией, Халифа Хафтар военным путем установит контроль над большей частью Ливии и обеспечит переход к нормальному правительству.