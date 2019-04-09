В Театре Моссовета рассказали, когда Сухоруков вновь выйдет на сцену

Москва, 9 апреля. Российского актера театра и кино Виктора Сухорукова выписали из медицинского учреждения после происшествия в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в пресс-службе театра.

«Да (выписали), но в театре все равно замены до 13 апреля, далее (будут смотреть) по его самочувствию», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что 67-летний Сухоруков получил травму 4 апреля. В ходе спектакля «Встречайте, мы уходим» в Театре имени Моссовета упал и получил повреждение руки. Артист должен был перепрыгнуть через ковер, но упал и смог покинуть сцену только с помощью коллег. Медики московского института имени Склифосовского оказали артисту необходимую помощь.

Сам актер позже рассказал, что отменил все выступления из-за травмы.

«Пока у меня гипс от плеча и до ладони, поэтому, конечно, на две недели я отменил все выступления», — заявил Сухоруков РИА Новости.

Театр Моссовета заменил спектакли с участием артиста «Р. Р. Р.» и «Римская комедия (Дион)», которые должны были состояться 11 и 13 апреля, на другие. Помимо них Сухоруков также играет еще в друх спектаклях театра — «Встречайте, мы уходим» и «Царство отца и сына».

Напомним, Виктор Сухоруков также известен по своим киноработам в фильмах «Брат» и «Брат-2», «Остров», «Бедный, бедный Павел», «Без вины виноватые», «Овсянки» и других.