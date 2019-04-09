Росатом планирует довести грузооборот на Севморпути до 92,6 млн тонн

Санкт-Петербург, 9 апреля. Росатом в рамках развития инфраструктуры Северного морского пути намерен к 2024 году довести грузооборот на СМП до 92,6 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы ставим себе целевое состояние не 80, а 92,6 миллиона тонн к 2024 году», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Лихачева.

Он отметил, что с 2020 года ожидается приход новых ледоколов, которые обеспечат ледовую проводку. Кроме того, до 2030 году будет сформирована флотилия, которая обеспечит использование Северного морского пути ежегодно.

Он подчеркнул, что перед Росатомом стоит задача развивать регионы, которые входят в Северный морской путь. По его словам, необходимо делать упор на развитие инфраструктуры в этих регионах.

«Главное, чтобы инфраструктура была сформирована раньше, чем проекты. Самое важное — ледовая проводка», — отметил он.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что главной миссией региона является добыча и поставки газа. По его словам, в настоящее время добыча газа сдвигается на север. Кроме того, добавил политик, обсуждаются возможности строительства инфраструктуры на этой территории.

Помимо этого, участники Арктического форума в Петербурге затронули тему «Ямала-СПГ». Чиновник отметил, что производительность «Ямала-СПГ» планируют увеличить к 2030 году с 17 миллионов тонн до 57 миллионов тонн. К 2035 году стоит задача достигнуть производительности в 80 миллионов тонн.