В Совете Федерации ответили назвавшему себя русскоязычным Порошенко

В Совете Федерации усомнились в истинности заявления Петра Порошенко об отношении к русскому языку. Украинский президент не только назвал себя русскоязычным человеком, но и подчеркнул, что «никто не будет нарушать права украинцев, говорящих по-русски». С пламенной речью он выступил в эфире телеканала ICTV.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке», — цитирует ТАСС заявление украинского президента.

По его словам, разговаривать на русском для него «абсолютно естественно». В подтверждение своих слов Порошенко выразил готовность даже написать сочинение или диктант.

В России же со скепсисом отнеслись к заявлению президента Украины. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что многие политики на Украине в угоду западной моде стали публично оскорблять русский язык, ущемляя при этом права значительной части населения страны.

«С одной стороны, господин Порошенко сказал правду, ибо русский язык для большинства украинских руководителей и граждан страны — основной для общения с близкими, друзьями. Но мода, которой он стал следовать в угоду [Западу] заключается в постоянных заявлениях о том, что он этим языком не пользуется», — отметил сенатор.

Собеседник ФАН призвал не надеяться, что Порошенко и его окружение резко переменили свое отношение к русской культуре и языку.

«А то, что он сейчас это сказал своим потенциальным избирателям — исключительно политическая уловка, господин Порошенко находится под жесточайшим контролем радикалов, поэтому после окончания выборов все изменится и вернется на круги своя. Верить его обещаниям нельзя», — заметил он.

По словам Джабарова, жесткий антироссийский курс Киева приведет к еще большему внутриполитическому и социальному кризису в стране. Нельзя заставлять граждан изъясняться только по-украински, запрещая использование других языков, добавил он.

«Нельзя запретить думать и общаться на привычном языке, миллионы украинских граждан считают русский своим вторым языком. Этот пагубный путь [запретительной политики] приведет в никуда», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, в середине марта правительство Украины предложило Верховной раде проект закона о полном общем среднем образовании, который предусматривает три модели изучения языков национальных меньшинств, при этом русскому языку отведена самая незначительная роль.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса Российской Федерации в организации. Глава МИД Украины сравнил возможное возвращение права голоса России с освобождением «преступников из тюрем».