Группа для анализа нанесенного Украиной ущерба создана в Крыму

Симферополь, 9 апреля. В Крыму создали рабочую группу для анализа ущерба, нанесенного республике Украиной за время пребывания полуострова в ее составе. Рабочая группа была сформирована во вторник на заседании президиума Госсовета Крыма.

«Предлагается образовать рабочую группу в Госсовете по оценке ущерба, ее возглавит Фикс Ефим Зисьевич, первый заместитель председателя Госсовета Крыма», — заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул актуальность и важность создания рабочей группы. По словам Константинова, за 25 лет нахождения в составе Украины Крым понес колоссальные потери. В частности, значительный ущерб был нанесен инфраструктуре региона, детским учреждениям и историческим памятникам, уточнил спикер.

«Сегодня нужны миллиарды и не один десяток лет, чтобы привести все в порядок», — заметил он.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», нанесенный Украиной полуострову ущерб подсчитали в Госдуме. По словам депутата от Крыма Андрея Козенко, он составил более 1,5 триллиона рублей. Политик добавил, что также необходимо оценить моральный ущерб, нанесенный крымчанам.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Как неоднократно подчеркивали в Москве, полуостров вошел в состав России в результате демократического процесса и в соответствии с международным законодательством.