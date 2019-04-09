Росатом создаст флотилию атомных ледоколов к 2030 году

Москва, 9 апреля. Росатом намерен к 2030 году создать флотилию атомных ледоколов для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев, выступая на форуме «Арктика-территория диалога».

«До 2030 года должна быть сформирована флотилия, которая позволит использовать Северный морской путь круглогодично», — подчеркнул глава Росатома.

По словам Лихачева, в состав флотилии войдут три строящихся универсальных атомохода ЛК-60 проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал», действующий атомный ледокол «50 лет Победы» и будущий самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер» проекта 10510.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год, в настоящее время для ее выполнения реализуется комплекс соответствующих мер. Глава государства подчеркнул, что выполнить поручение необходимо к 2024 году, пишет «Газета.ru».

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов отметил, что поставленная российским лидером задача может быть перевыполнена.

Главная арктическая магистраль России Севморпуть является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью РФ. Объем грузовых перевозок по Севморпути в 2017 году составил 10,7 миллиона тонн. Стоит отметить, что в конце прошлого года был принят закон, согласно которому Росатом наделен функциями единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.