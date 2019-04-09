Как отечественная криптография может помочь внедрению eSIM

Крупнейшие мобильные операторы, так называемая большая тройка («Мегафон», МТС и «Билайн») выступают против внедрения в РФ технологии «цифровых симок», которая реализована в рамках стандарта eSIM. Эта технология позволяет мобильным телефонам нового поколения свободно менять подключение к сотовым сетям без физической замены сим-карты и упрощает процедуры международного роуминга.

Еще одним нововведением может стать принудительное внедрение отечественной криптографии в инфраструктуре мобильных сетей. С 1 декабря 2019 года процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям Федеральной службы безопасности (ФСБ). Не исключено, что внедрение новой криптографии затронет и сим-карты отечественных операторов, однако пока что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Подробнее о том, как связаны две эти новости, — в материале Федерального агентства новостей.

Зачем нужна eSIM?

Стандарт eSIM — это технология так называемой «виртуальной» сим-карты, которая должна в перспективе заменить существующие «пластиковые» карты, используемые в современных телефонах. Физически eSIM представляет собой отдельную небольшую микросхему (площадью около 30 кв. мм, вчетверо меньше самой маленькой пластиковой сим-карты), которая уже полностью интегрирована в печатную плату телефона или другого мобильного устройства и не подлежит замене.

Впрочем, такая жесткая привязка eSIM к конечному устройству дополняется возможностью удаленной загрузки ее содержимого, что и задает гибкость стандарта eSIM. С помощью начального подключения к сети электронная симка может не только получить сведения о мобильном операторе, но и самостоятельно загрузить все необходимые протоколы подключения — после чего сеть примет ее как свою сим-карту.

Такой подход позволяет не только быстро менять оператора при желании абонента, но и избежать затратной перенастройки массы удаленных устройств (например, платежных терминалов, датчиков, счетчиков или модемов) в случае смены обслуживающего их мобильного оператора. При использовании обычных сим-карт такая процедура подразумевала выезд техников к месту расположения каждого устройства, в то время как eSIM позволяет сделать это удаленно — одним нажатием клавиши из управляющего центра.

Понятно, что «запретить» eSIM в России просто не удастся — в той или иной степени они вынужденно будут устанавливаться в массе устройств «Интернета вещей», чье использование растет ежегодно. При этом многие из этих оконечных устройств будут уже изначально создаваться под стандарт eSIM, а место под пластиковую карту в них будет отсутствовать.

То же самое будет происходить и в мобильных телефонах — на сегодняшний день топовые модели компаний Apple и Samsung уже поддерживают eSIM. И этот подход выгоден производителям телефонов, так как позволяет разорвать жесткую пару «оператор — абонент», которая существовала до сих пор в мире мобильной связи.

Почему «большая тройка» против

Естественно, крупные мобильные операторы в гораздо меньшей степени заинтересованы во внедрении eSIM. Для них электронная, «облачная» сим-карта — это потеря не только контроля над абонентами, но и массы сопутствующих доходов. Например, технология eSIM позволяет легко уйти от проклятия международного роуминга: облачную симку можно легко настроить на автоматическую смену тарифа при переезде в другую страну и избежать разорительных платежей за мобильную связь во время зарубежной поездки. При этом все манипуляции с eSIM можно произвести еще в своей стране, а по приезде на новое место лишь подтвердить смену оператора.

Впрочем, надо понимать, что использование eSIM в той или иной степени нарушает и законодательство многих стран, которое подразумевает идентификацию клиента мобильного оператора. Так, в России при регистрации абонента оператор обязан установить его личность по предъявленному им паспорту. Как следствие, в Российской Федерации процесс смены оператора превращается в целый сериал: необходимо прийти в офис лично с паспортом и написать заявление на смену оператора с сохранением номера.

При этом в течение нескольких дней, пока система обрабатывает заявление, абонент может пользоваться лишь временным номером, так как его основной номер заблокирован. Конечно, сегодня можно уже оформить заявку онлайн или же оформить доверенность на кого-либо, кто вместо вас произведет все необходимые процедуры, однако время ожидания все равно никуда не денется.

Альтернативные методы идентификации тоже уже внедряются бизнесом. Например, в столичных каршерингах уже можно избежать походов в офис — для заключения договора аренды автомобиля теперь достаточно селфи с документом. Кроме того, ряд услуг в России уже можно заказать, используя свою идентификацию на портале госуслуг. Однако универсального решения проблемы идентификации личности в случае eSIM пока что в российском законодательстве нет — что, в общем-то, и вызвало негативную реакцию ФСБ России на совещании по проблемам связи, которое состоялось в конце марта 2019 года.

Прощай, прогресс?

Тем не менее решение коллизии идентификации клиента с помощью eSIM вполне реально и возможно.

Напомним, на сегодняшний день eSIM существует не в вакууме: эта микросхема жестко привязана к конкретному мобильному телефону, имеющему и обычную, пластиковую сим-карту. Даже желание производителей телефонов побыстрее «влезть» на рынок услуг операторов мобильной связи пока что не может убрать пластик из оконечных устройств клиентов — в том числе и из-за требований законодательства многих стран, имеющих законы, предписывающие идентификацию пользователей мобильной связи.

Например, сейчас eSIM для iPhone обслуживается лишь мобильными операторами в Австрии, Канаде, Венгрии, Индии, Хорватии, Чехии, Германии и Великобритании, а в ближайшее время к этому списку должны добавиться Испания и США. В то время как оставшиеся полторы сотни стран мира предпочитают пока что пластик.

При этом пластиковые SIM отнюдь не собираются на пенсию — в частности, в 2018 году в Минкомсвязи был разработан законопроект, который регламентирует внедрение российских криптографических алгоритмов сим-картах. По информации СМИ, такая инициатива получила одобрение ФСБ. Служба сегодня работает над концепцией сим-карт с отечественным шифрованием, позволяющим перенести процедуру идентификации клиента мобильной сети из «бумажного» в «пластиковый» вид. В случае, если российские карты получат сертифицированное шифрование, их смогут свободно продавать мобильные операторы — на сегодняшний день продажа карт с криптографической защитой запрещена на российском рынке.



Одним из требований к такой доверенной и защищенной криптографией сим-карте является требование по наличию внутренней памяти для хранения ключей, в том числе — и персонального ключа, связанного с идентификацией абонента. Как следствие, на такой карте можно реализовать универсальную цифровую подпись — причем эта подпись будет признана не только в каких-то отдельных системах (например, таких, как Apple Pay), но и как личный идентификатор, заменяющий бумажный паспорт.

При этом, что немаловажно, в подобном случае шифрование подписи будет признаваться государством. Это откроет возможности для широкой интеграции мобильного устройства в весь корпус гражданских, хозяйственных и иных правовых отношений между российскими субъектами — гражданами и организациями.

Ну а eSIM в таком случае станет лишь еще одним дополнением к новой технологии — ведь в этом случае процедура идентификации клиента уже будет решена в рамках конкретного электронного устройства, неотъемлемой частью которого, в свою очередь, является небольшая микросхема «облачной» симки.