Москва, 9 апреля. Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой. По его словам, о его близости с украинской певицей много говорят, но это «тайна двух людей».

Лидер Rammstein прокомментировал отношения со Светланой Лободой. Музыкант в интервью изданию «Жара Magazine» подчеркнул, что считает себя джентльменом, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

Исполнитель также ответил на вопрос о своем идеальном дне. Он напомнил, что из-за гастролей постоянно находится в разных городах. Линдеманн заявил, что всегда с удовольствием просыпается в Москве.

Напомним, Лобода отрицает связь с 56-летним Линдеманном, с которым она познакомилась летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

В октябре 2018 года лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн в Москве встретил певицу Светлану Лободу, которую выписали из больницы после операции на почке. По информации пресс-службы певицы, Линдеманн, который приехал в российскую столицу с презентацией своего камерного литературно-музыкального концерта, забрал артистку из медучреждения. После чего Лобода и Линдеманн направились в ресторан, там к ним присоединилась старшая дочь певицы Евангелина.

В конце мая 2018 года Лобода стала матерью. Свою дочь она назвала Тильдой, сообщала «Газета.ру». Имя отца официально остается в секрете. Однако в СМИ ходят многочисленные слухи о том, что отцом девочки является фронтмен Rammstein. Слухи активно подогревала сама Лобода, публикуя фотографии Линдеманна на своих страницах в соцсетях. В частности, совместный снимок она сопроводила подписью: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь».

Напомним, группа Rammstein перенесла московский летний концерт в «Лужники». Выступление немецкой рок-группы Rammstein в Москве 29 июля 2019 года. Заявленная ранее «ВТБ Арена» не сможет вместить всех поклонников культового коллектива, поэтому была выбрана новая площадка. Билеты на концерт Rammstein в столице были раскуплены за две недели с момента начала продаж.