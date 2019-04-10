Жители освобожденной деревни в Хомсе поблагодарили САА и ВКС РФ за спасение от террористов

Дамаск, 10 апреля. Жители сирийской деревни Дувейр на севере провинции Хомс начали заниматься восстановлением родного региона, который был освобожден сирийской правительственной армией после долгих лет террористической оккупации. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В частности, люди занялись ремонтом старинной церкви Пророка Илии, принадлежащей греческой православной общине.

«Всем привет. Мы находимся в церкви Пророка Илии в Дувейре. После того как терроризм отступил, и деревня была освобождена, мы начали работы по восстановлению церкви. Спасибо САА и ВКС РФ за то, что помогли вернуть мир в нашу деревню. Почти вся деревня уже восстановлена и процветает. Надеюсь, Сирия будет счастлива и свободна. Спасибо вам», — заявил в комментарии ФАН один из местных жителей.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Мы — жители деревни Дувейр, мы смогли вернуться сюда после того, как победили терроризм благодаря САА, руководству Башара Асада и друзьям из РФ. Инфраструктура деревни уже восстановлена. Люди возвращаются. Большое спасибо САА, лидеру Башар Асаду и дружественной России», — заявил нашему корреспонденту местный житель.

«Я — директор школы, слава Аллаху, она открылась после того, как мы избавились от терроризма. Да, нам не хватает много чего для школы, но надеюсь, все будет обеспечено благодаря САА. Надеюсь, дела всегда будут лучше. Я желаю добра Сирии», — добавила женщина.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что старинная улица Баб Хоуд в провинции Хомс, которая была разграблена и разрушена во время оккупации региона террористами, начала постепенно восстанавливаться. Магазины, расположенные на этой улице, уже открыли свои двери для первых покупателей. Люди искренне благодарят сирийскую армию, которая спасла их от терроризма с помощью ВКС РФ.