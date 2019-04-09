Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по учебной тревоге

Севастополь, 9 апреля. Более 30 самолетов и вертолетов из состава авиации Черноморского флота подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки. Об этом говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ.

Отмечается, что экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника, а также перебазирование авиации на запасные аэродромы. Авиация Черноморского флота также провела учебный бой на ближних и дальних дистанциях. Летчики отработали фигуры высшего пилотажа и выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке.

Всего в небо были подняты более 30 самолетов и вертолетов: самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что командование Черноморского флота вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы в связи с учениями НАТО в акватории Черного моря. Корабли ЧФ выведены на дежурство для реагирования на нештатные ситуации, которые могут возникнуть из-за учений Североатлантического альянса.