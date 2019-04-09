Эксперт объяснил беспокойство США из-за боеприпасов «Арматы», пробивающих лучшие танки

Танки «Армата» угрожают дальнейшей экспансии США на международном рынке вооружений. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Инновационное вооружение

Американское аналитическое издание The National Interest оценило основные достоинства новейшего российского боевого танка Т-14 на платформе «Армата». По мнению автора статьи, одним из основных преимуществ танка является 125-мм орудие 2А82, а также 152-мм пушка 2А83, которой в перспективе также могут оснастить «Армату».

Особое внимание в статье уделяется инновационному танковому боеприпасу для 125-мм орудия, такие как БПС «Вакуум-1» (на основе вольфрама) и «Вакуум-2» (на основе урана). Отмечается, что скорость этих снарядов может достигать двух километров в секунду. При этом выделяется 15 мегаджоулей энергии. Это позволит пробивать броню толщиной 900-1000 мм.

Более того, пушка Т-14 2А82 может стрелять 125-мм снарядами всех типов. Это орудие модернизируется российскими конструкторами для дальнейшего применения на танках Т-72 и Т-90.

Армия, готовая к новым вызовам

По словам Сергея Простакова, совершенствование вооружения, в том числе и танкового, — это необходимость для армии, которая желает оставаться современной и готовой к новым вызовам. К тому же мировой оружейный рынок лишь расширяется, и танки являются его важной частью, где очень сильна конкуренция. При этом работа ведется не только над повышением точности и совершенствованием систем связи и наведения, но и над боевой мощью российского оружия.

«Долгое время аргументом НАТО в споре с российскими образцами была как раз мощность орудий американских и немецких танков, составляющих основу вооружения альянса. Сейчас же, с появлением новых образцов российской техники и возможности оценивать эффективность западного вооружения в реальных боевых условиях, ситуация стала принципиально иной», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, возможность использования перспективного орудия и боеприпасов не только в новейшей «Армате», но и на уже в стоящей на вооружении технике, существенно увеличивает боеспособность российской армии.

«Повышение эффективности российской техники заставляет западных экспертов проявлять беспокойство и о безопасности, и о материальной стороне вопроса. Танки продолжают оставаться важным компонентом сухопутных войск, который может обеспечить решающее превосходство при прочих равных условиях. К тому же под угрозой оказывается дальнейшая экспансия Запада на перспективные рынки вооружений, что затрагивает уже финансовые интересы многих правительств и корпораций», — заключил Сергей Простаков.

Ранее немецкие СМИ признали преимущества танка «Армата» перед американским Abrams.