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Эксперт объяснил беспокойство США из-за боеприпасов «Арматы», пробивающих лучшие танки

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Почему США обеспокоены боеприпасами «Арматы», пробивающие лучшие танки

Танки «Армата» угрожают дальнейшей экспансии США на международном рынке вооружений. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Инновационное вооружение

Американское аналитическое издание The National Interest оценило основные достоинства новейшего российского боевого танка Т-14 на платформе «Армата». По мнению автора статьи, одним из основных преимуществ танка является 125-мм орудие 2А82, а также 152-мм пушка 2А83, которой в перспективе также могут оснастить «Армату».

Особое внимание в статье уделяется инновационному танковому боеприпасу для 125-мм орудия, такие как БПС «Вакуум-1» (на основе вольфрама) и «Вакуум-2» (на основе урана). Отмечается, что скорость этих снарядов может достигать двух километров в секунду. При этом выделяется 15 мегаджоулей энергии. Это позволит пробивать броню толщиной 900-1000 мм.

Почему США обеспокоены боеприпасами «Арматы», пробивающие лучшие танки

Более того, пушка Т-14 2А82 может стрелять 125-мм снарядами всех типов. Это орудие модернизируется российскими конструкторами для дальнейшего применения на танках Т-72 и Т-90.

Армия, готовая к новым вызовам

По словам Сергея Простакова, совершенствование вооружения, в том числе и танкового, — это необходимость для армии, которая желает оставаться современной и готовой к новым вызовам. К тому же мировой оружейный рынок лишь расширяется, и танки являются его важной частью, где очень сильна конкуренция. При этом работа ведется не только над повышением точности и совершенствованием систем связи и наведения, но и над боевой мощью российского оружия.

«Долгое время аргументом НАТО в споре с российскими образцами была как раз мощность орудий американских и немецких танков, составляющих основу вооружения альянса. Сейчас же, с появлением новых образцов российской техники и возможности оценивать эффективность западного вооружения в реальных боевых условиях, ситуация стала принципиально иной», — пояснил Сергей Простаков.

Почему США обеспокоены боеприпасами «Арматы», пробивающие лучшие танки

По словам эксперта, возможность использования перспективного орудия и боеприпасов не только в новейшей «Армате», но и на уже в стоящей на вооружении технике, существенно увеличивает боеспособность российской армии. 

«Повышение эффективности российской техники заставляет западных экспертов проявлять беспокойство и о безопасности, и о материальной стороне вопроса. Танки продолжают оставаться важным компонентом сухопутных войск, который может обеспечить решающее превосходство при прочих равных условиях. К тому же под угрозой оказывается дальнейшая экспансия Запада на перспективные рынки вооружений, что затрагивает уже финансовые интересы многих правительств и корпораций», — заключил Сергей Простаков.

Ранее немецкие СМИ признали преимущества танка «Армата» перед американским Abrams.

Автор: Илья Муромский
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