Hyundai показала тизеры своего бюджетного кроссовера Venue

Сеул, 9 апреля. Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai показал тизеры бюджетного кроссовера Venue, официальная презентация которого состоится в ближайшее время. Эксклюзивные фотографии размещены в Сети.

Судя по снимкам, новинка внешне будет похожа на кроссоверы Santa Fe и Kona. В частности, транспортное средство получило массивную радиаторную решетку и двухуровневую головную оптику.

По предварительной информации, недорогой автомобиль будет выпускаться только с передним приводом. Моторная линейка будет состоять из 1,0-литрового бензинового и 1,4-литрового дизельного двигателей. Силовые агрегаты будут работать в паре с механической коробкой передач (МКПП) или «роботом».

В настоящее время неизвестно, приедет ли Hyundai Venue на российски рынок.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце марта этого года южнокорейский концерн Hyundai презентовал усовершенствованный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Обновленную модель показали на автомобильном салоне в Сеуле.