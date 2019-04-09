Пенсионеров Новокузнецка лишили льгот в маршрутках за оскорбления

Москва, 9 апреля. Новокузнецких пенсионеров лишили льгот на проезд в маршрутках за постоянные оскорбления в адрес водителей. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на директора ООО «Автолайн» Евгению Корюкову.

Льготный проезд в маршрутных такси для граждан пенсионного возраста перевозчик ввел с 1 марта. Согласно ему, мужчины 1959 года рождения и старше и женщины 1964 года рождения и старше могли пользоваться маршрутками за 11 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения.

Однако, по словам Корюковой, льготники скидкой стали злоупотреблять. Как утверждает директор компании, на просьбу водителей предъявить документ пенсионеры реагировали неадекватно и в грубой форме требовали предоставить им льготу.

«Люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами», — приводит слова Корюковой интернет-издание «Новокузнецк.ру».

Как уточняется, из-за оскорблений сотрудники компании начали массово увольняться, перевозчик решил отменить льготы.

Ранее Федеральное агентство новостей разъяснило, какие категории граждан РФ имеют право на льготы при оплате ЖКХ, а также как российским пенсионерам оформить субсидию. Списки льготников зависят от региона, уточнить их можно на сайте правительства субъекта РФ.