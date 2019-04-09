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Лавров заявил, что попытка США установить правила игры в мире вызывает сожаление

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Лавров заявил, что попытка США установить правила игры в мире вызывает сожаление

Санкт-Петербург, 9 апреля. Американские власти считают, что они могут устанавливать правила игры в мире, и это вызывает сожаление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Вашингтона об интернационализации Северного морского пути.

«Я сейчас не берусь давать характеристику действиям США, которые действительно как-то считают, что только они одни могут заказывать музыку и создавать свои собственные правила», — отметил глава дипломатического ведомства на Арктическом форуме в Петербурге.

Российский дипломат подчеркнул, что действия США вызывают сожаление.

Ранее командующий ВМС США адмирал Джеймс Фогго заявил, что Вашингтон не позволит РФ и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь. По его мнению, все страны Арктического совета должны использовать регион в равной мере и никто не имеет права претендовать на него. Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон заявил, что Соединенное Королевство планирует нарастить военное присутствие в Арктике, чтобы «защитить северный фланг НАТО от России». Командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти добавил, что американская сторона готова сдерживать Москву в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия стремится укреплять взаимодействие со странами Арктического региона. По его мнению, Арктика может стать территорией мира, стабильности и партнерства только при условии взаимодействия сторон.

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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