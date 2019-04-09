В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега

Москва, 9 апреля. Роскачество провело новое исследование, посвященное кроссовкам для бега. Сделать правильный выбор специалистам помогла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова.

Кроссовки не должны нигде давить, однако стенки обуви должны плотно прилегать к ноге. Эксперты советуют приобретать их вечером, когда после дневной нагрузки стопа увеличилась и соответствует своим размерам во время бега.

Важную роль играет и подошва обуви. Привалова советует выбирать нейтральный вариант или опираться на свои предпочтения, пишет «Газета Кемерова».

«Я, например, твердые кроссовки не любила, — приводит ее слова «ФедералПресс», — но в то же время и совсем мягкие, которые ходят туда-сюда, тоже не очень нравились: в них было тяжело много тренироваться, ноги сильно начинали уставать».

Спортсменка добавила, что во время бега стопа принимает весь удар на себя. Для тех, кто будет совершать пробежки для похудения, она советует обратить внимание на обувь с удобной амортизацией. Их производители используют капсулу со сжатым воздухом, специальный гель или особые вспененные материалы, которые позволяют смягчить удар о землю.

Кроме того, люди отличаются привычкой ставить ногу: носки стопы могут смотреть врозь, внутрь или прямо. В последних двух случаях никаких проблем не возникнет, однако при гиперпронации — носки расставлены наружу — ноги быстрее устают и больше страдают колени. Для людей с таким шагом созданы специальные кроссовки со вставкой внутри подошвы, ограничивающей разворот стопы, передает «Царьград».

Стирать кроссовки можно и в машинке, и вручную. Менять беговую обувь лучше после 500–1000 километров, даже если она хорошо сохранилась.

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