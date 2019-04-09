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Сирийская армия уничтожила банду террористов на севере Хамы

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Сирийская армия уничтожила банду террористов на севере Хамы

Дамаск, 9 апреля. Сирийская армия пресекла попытку террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 просочиться вглубь провинции Хама.

Как сообщил военный источник информационного агентства SANA, в ночь на вторник боевики в одежде местных крестьян подобрались к армейскому лагерю в районе Тайбет-эль-Имам на севере Хамы и попытались его захватить.

На приближение переодетых террористов вовремя отреагировали сирийские военные и вступили с ними в перестрелку. В результате боевых действий все боевики из банды были уничтожены.

Взрывы при этом происходили рядом с позициями сирийских войск. Трое военнослужащих в результате боестолкновения погибли.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. Правительственные войска к настоящему моменту освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных вооруженных бандформирований. Страна приступила к восстановлению инфраструктуры.

Сирийская армия интенсифицировала обстрелы укрытий джихадистов после ряда провокаций со стороны боевиков. Ранее под огнем радикалов погибли четыре мирных жителя города Масьяф, а еще 14 человек получили ранения.

Накануне под обстрелами боевиков экстремистских группировок оказался город Джурин в сирийской провинции Хама. Террористы в ходе атаки использовали реактивные системы залпового огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: SANA
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