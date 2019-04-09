В Сети появились подробности, как Соболь и Навальный «поматросили и бросили» Шилову

Автор фейка про унитазы Наталья Шилова слезно умоляла помощницу Алексея Навального Любовь Соболь о помощи, но не получила ответа. В Сети появились новые доказательства нечистоплотности Навального и его команды. Использованная командой блогера Навального и юриста Соболь «разоблачительница» предприятия «Московский школьник» Шилова, как известно, уже горько жалеет, что вписалась эту аферу. В этом Шилова чуть ли не со слезами призналась в видеообращении, заявив, что ни обещанных денег, ни другой помощи она, несмотря на обещания, от Соболь так и не получила. Как подтверждает цепь событий, суть затеянной Навальным аферы — шантаж российского бизнесмена Евгения Пригожина, от которого блогер рассчитывал получить деньги на свою муниципальную кампанию.

Новое подтверждение неблаговидного поведения связки Навальный-Соболь по отношению к своему запутавшемуся «информатору» появилось в Сети.

О чем рассказал мессенджер

Автор анонимного Telegram-канала «Выпускайте Кракена» представил новые свидетельства неблаговидного поведения Любови Соболь по отношению к автору фейка про унитаз Наталье Шиловой.

«Добрые московские люди скинули редакции скрины февральской переписки Шиловой с Соболь, в которой напускная ФБКшная (от аббревиатуры так называемого ФБК — Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. — Прим ФАН) навальнинзабота и обещания «защищать в случае чего» оборачиваются полным кидаловом», — пишет автор канала «Выпускайте Кракена», прикладывая свидетельства общения женщин в мессенджере.

Резюмирует он просто просящейся на язык присказкой: «Поматросили и бросили».

Приводим эту душераздирающую переписку, где в частности есть такие пассажи:

«Ситуации бывают разные, если что мы вас защитим», — обещает Соболь.

Увы, готовый материал, в котором фигурировала Шилова со своими фейковыми «разоблачениями», оказался не таким, как она ожидала, и Наталья вполне обоснованно возмущается:

«Люба, ролик не такой, — пишет Шилова в мессенджере Соболь. — Теперь на меня обрушится шквал всего. Где ваша защита????? Где ваша помощь с больницей (у Шиловой, по ее словам, болел ребенок. — Прим. ФАН)? Вы просто кинули меня на растерзание!!!!! Использовали! В итоге — ни защиты, ни медицинской помощи!»

И завершающий крик души:

«Люба, почему вы не отвечаете?»

Вот уж воистину, «поматросили и бросили».

Вас это удивляет? Нас нет. Освежим в памяти читателей Федерального агентства новостей всю эту историю, окончательно подорвавшую репутацию Алексея Навального, его правой руки Любови Соболь и всей этой команды непрошенных «расследователей», якобы пекущихся о народном благе.

Вирус на службе ФБК

История началась в конце прошлого года. В нескольких детских учреждениях Москвы заболела группа детей. Медики поставили заболевшим диагнозы, связанные с попаданием в организм вируса, вызывающего заболевание, называемое в народе «желудочный грипп». Несколько детей попали в больницы. Часть родителей, как водится, отнеслась к диагнозам врачей с недоверием, и стали появляться слухи, что детей якобы «отравили» некачественным питанием, поставляемым в детские учреждения предприятием «Конкорд», принадлежащим бизнесмену Евгению Пригожину.

Тут Навальный, видимо, решил, что настал его звездный час. Юрист ФБК Любовь Соболь провела некое «расследование», посвященное тому, как предприятие якобы «травило» детей некачественными продуктами. Нашлась и помощница — та самая Шилова, которая недолгое время работала на предприятии «Московский школьник», занимающемся детским питанием и, отметим, к Пригожину отношения не имеющим. Шилова (как мы теперь понимаем далеко не безвозмездно) вызвалась рассказать об «ужасах», которые на предприятии якобы творятся.Именно в ее «разоблачении» и появился знаменитый унитаз (он же «умытаз»), в котором якобы мыли овощи и фрукты для детского питания.

Как все помнят, унитаз оказался тем, что сегодня принято называть интернет-мемом — более пяти лет гуляющей по разным ресурсам фотографией, призванной показать, как дескать в России «все плохо».

В результате, как оказалось, бедную женщину просто подставили, использовав в качестве пешки в чужой игре — Навального, Соболь и тех, кто стоит за их деятельностью.

Расплата неминуема

«Поматрошенной и брошенной» Шиловой теперь придется отвечать по закону — предприятие «Московский школьник» вполне обоснованно подало на нее и на ее патрона Навального в суд за клевету и намерено взыскать немалую компенсацию за ущерб своей деловой репутации.

На самом предприятии кстати, ни Роспотребнадзор, ни обеспокоенные родители никаких нарушений не нашли. Родители также посетили предприятие «Конкорд», где тоже все оказалось в порядке.

Евгений Пригожин, хотя и не имеет никакого отношения к заболеваниям детей, оказал родителям переболевших малышей материальную помощь, которую многие приняли с благодарностью.

Напомним еще о нескольких «сцепленных» с этой грустной, а точнее провально-позорной для Навального-Соболь историей.

«Расследование» Соболь и ФБК развалилось окончательно — родители заболевших зимой детей стали массово отказываются от исков к Евгению Пригожину, на подачу которых их ранее подбили Навальный и его команда.

Ранее стало известно, что на пикеты против предприятий Пригожина якобы «возмущенные родители», а на самом деле нанятые статисты выходили отнюдь не безвозмездно. При этом те, кто митинговал недостаточно активно, обещанных денег не получили.

Автор Telegram-канала Ortega считает, что история с «брошенной» Шиловой нанесет сильнейший имиджевый урон Навальному и его расследованиям, которые априори будут вызывать недоверие.

Возможно, всю эту аферу Навальный и его команда устроили в попытке шантажировать Евгения Пригожина. Напомним, еще в феврале бизнесмен заявил, что Навальный и Соболь вымогали у него 300 миллионов рублей.