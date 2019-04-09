Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Первый стратегический план Арктического совета согласуют в ближайшее время

59
0 Оставить комментарий

Первый стратегический план Арктического совета согласуют в ближайшее время

Санкт-Петербург, 9 апреля. Первые в истории Арктического совета стратегический план может быть согласован уже перед перед министерской встречей стран-участниц совета в Финляндии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров​​​.

 

Встреча пройдет в Рованиеми, чуть меньше, чем через месяц. Кроме стратегического плана стороны должны согласовать также министерскую декларацию, уточнил министр, выступая на полях Арктического форума. Эти документы, как уточнил он, должны определить рамки коллективной работы на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Напомним, Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Петербурге с 9 по 10 апреля. Главная тема форума — «Арктика. Океан возможностей».

Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров