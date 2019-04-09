Первый стратегический план Арктического совета согласуют в ближайшее время

Санкт-Петербург, 9 апреля. Первые в истории Арктического совета стратегический план может быть согласован уже перед перед министерской встречей стран-участниц совета в Финляндии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров​​​.

Встреча пройдет в Рованиеми, чуть меньше, чем через месяц. Кроме стратегического плана стороны должны согласовать также министерскую декларацию, уточнил министр, выступая на полях Арктического форума. Эти документы, как уточнил он, должны определить рамки коллективной работы на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Напомним, Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Петербурге с 9 по 10 апреля. Главная тема форума — «Арктика. Океан возможностей».