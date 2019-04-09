Эксперт объяснил отсутствие договоренности Путина и Эрдогана по газу

Москва, 9 апреля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в рамках встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возникли споры в обсуждении цен на поставки российского газа. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, действующее соглашение устраивает Москву и Анкару.

По словам экономиста, действующий нынешний контракт в общем и целом устраивает и Турцию, и Россию. Он подчеркнул, что это исключительно экономическая история без какого-либо политического подтекста.

«Да, президенты участвуют в этих переговорах для того, чтобы как бы усилить позицию своих национальных компаний, но не более того. То есть это не какой-то жизненно важный принципиальный вопрос», — передает НСН слова Юшкова.

При этом он выразил уверенность, что «каких-то убытков России в этом вопросе не стоит ожидать».

Как сообщала «Газета.Ru», переговоры лидеров двух государств продолжались свыше пяти часов. Путин и Эрдоган провели часть официальной встречи за закрытыми дверями, а также в расширенном составе.

Позднее президенты РФ и Турции провели встречу с представителями бизнес-кругов обеих стран, которая длилась в течение двух часов.

Во время встречи главы государств обсудили развитие отношений между Москвой и Анкарой, ситуацию в Сирийской Арабской Республике, поставки ракетных систем С-400, а также реализацию проекта «Турецкий поток».